Chris Gardner, quien inspiró 'En busca de la felicidad', reveló que tuvo discusiones 'acaloradas' para incorporar una de las frases célebres de la película

Chris Gardner, filántropo, conferencista y empresario que inspiró la película “En Busca de la Felicidad” habló en el programa Desde Adentro de Andrea Bernal.

El hombre que inspiró la exitosa película estrenada en 2006 contó detalles desconocidos de una de las escenas más impactantes en la que aparece una frase célebre que es difundida hasta la actualidad.

Gardner aseguró que la escena original no incluía dicha frase e incluso la historia era totalmente contraria a la que finalmente quedó en el filme.

“En el guion original, el guionista tenía una visión muy oscura del mundo y justo ese día en la cancha de baloncesto cuando el niño lanza la bola y dice ‘voy a encestar’, en el guion original el papá dice: “olvídate, eso no va a suceder, yo no era bueno así que eso significa que tú no puedes hacerlo”, contó Gardner.

Además, detalló que al observar dicha escena decidió quejarse con la producción e incluso con el actor Will Smith.

“Entonces me acerqué a Will Smith y le dije tú no puedes decirle eso a ese pequeño porque eso no fue lo que mi madre me dijo a mí”, contó. A su vez, aseguró que tuvo discusiones con el director de la cinta por el mismo hecho.

“Después de eso tuvimos una discusión muy acalorada como de unos 30 minutos”, sostuvo.

“Finalmente, Will Smith dijo que yo tenía la razón y rompimos el guion original”, agregó.

El reconocido empresario también contó detalles de sus suplicios con su bebé de 14 meses.

“Yo fui una de las personas que corrió con un bebe de 14 meses”, expresó.

“Yo era padre y madre al mismo tiempo. Viví y dormí en un baño con mi bebé”, añadió.