“Es bueno que la tecnología sea una forma de acceso, pero no que sea la única”: experta sobre la aplicación CBP ONE para solicitar asilo en EE. UU.

A dos meses del fin del Título 42 son miles los migrantes que permanecen varados en México a la espera de poder solicitar una cita con autoridades migratorias de Estados Unidos; denuncian demoras en la aplicación CBP ONE.

Las nuevas políticas migratorias del gobierno de Joe Biden permite a los migrantes solicitar asilo en la frontera y esperar un turno en la aplicación o arriesgarse a un proceso de deportación acelerado que podría llevarse a cabo mientras están detenidos.

Para hablar de este tema se conectó en La Tarde de NTN24 María Silva, asesora técnica transfronteriza y de asilo del comité internacional de rescate, quien señaló que es bueno utilizar la tecnología para tener mejor agilidad y organización, pero señala que no debería ser la única forma para solicitar asilo, debido a que no todos los migrantes tienen la tecnología necesaria para acceder a la aplicación y lograr una cita.

“Detallamos en un reporte que más allá de las dificultades para tener una cita en CBP ONE vimos que quienes no logran esta cita e intentan llegar sin cita a los puertos fronterizos están teniendo restricciones para acceder, entonces, el hecho que esta aplicación sea la forma para procesar a los solicitantes de asilo elegida por el gobierno estadounidense es problemática, ya que no todos tienen accesos a un teléfono celular, a la tecnología necesaria y tampoco hablan los idiomas que están disponibles en la aplicación”, aseguró la invitada.

“Creemos que el uso de tecnología es bueno y puede ser una opción para la organización, pero no puede ser la única manera de acceder a una cita, que la tecnología sea una de las formas, pero no la única, ya que no todos tienen como acceder”, agregó María Silva.