“Es el elemento de seguridad pasiva que más vidas ha salvado en la historia”: presidente del Observatorio Vial Latinoamericano sobre el cinturón de seguridad

El uso obligatorio de los cinturones de seguridad en los automóviles cumple 50 años desde su implementación. Estos elementos reducen, hasta en un 50 por ciento, el riesgo de lesiones mortales en los viajeros de los asientos delanteros en caso de accidente.

Francia fue el primer país en legislar sobre los cinturones de seguridad en 1973. Luego le siguieron otros países europeos y norteamericanos. Hoy, 105 países tienen normas específicas que obligan y regulan su uso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto en valor en los últimos años el uso obligatorio de los cinturones y alerta sobre la falta de legislación en algunos países, especialmente en desarrollo.

Según este organismo internacional, cada año mueren en el mundo más de 1.350.000 personas en accidentes de tránsito, y el 93% de estos accidentes ocurre en países de ingresos medios y bajos.

Especialistas indican que la Organización de Naciones Unidas (ONU) debe trabajar con los gobiernos para garantizar que las condiciones de seguridad vial sean las mismas en todas partes. Es decir, adoptar y hacer cumplir leyes sobre el cinturón de seguridad acordes con las normas internacionales y facilitar el acceso a vehículos, nuevos o usados, con cinturones de seguridad debidamente instalados.

Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, habló en el programa Cuestión de Poder de NTN24 sobre la regulación e importancia de este elemento de seguridad.

“Es el elemento de seguridad pasiva que más vidas ha salvado en la historia. Hay países que no lo legislan porque no tienen interés en la seguridad vial, pero por otro lado hay países que, si bien tienen legislado su uso, no hacen un control de la utilización de este”, sostuvo.