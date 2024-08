España se prepara para la jornada mundial de manifestaciones que convocó la oposición venezolana por la democracia del país

España se suma a la jornada de manifestaciones pacíficas por la democracia de Venezuela, convocadas este sábado a nivel mundial por la líder opositora María Corina Machado tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio que el Consejo Nacional Electoral del régimen otorgó a Nicolás Maduro sin publicar una sola acta electoral.

Ciudadanos venezolanos radicados en España se reunirán en más de 30 ciudades para exigir que se respeten los resultados de las elecciones que, según un conteo de actas de la oposición, habría ganado el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia.

En Madrid, la capital española, dirigentes políticos en el exilio y ciudadanía en general se reunirán en La Puerta del Sol a las 8:00 p.m. (hora local).

El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, se refirió en NTN24 a la jornada de protestas en la capital del país y señaló que las manifestaciones “representan la lucha de un pueblo”.

“Manifestaciones que representan la lucha de un pueblo, que va dejar su vida por recuperar la vía de la democracia, porque vivir bajo un yugo dictatorial no es vida, es como estar muerto en vida (...) Vamos a seguir en la pauta que ha marcado María Corina junto con Edmundo González: de no rendirnos, de no claudicar, de hacer valer la verdad”, señaló.

Por otro lado, Ledezma se refirió a la propuesta de algunos mandatos de la región, como el colombiano Gustavo Petro y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quienes proponen la repetición de las elecciones.

“Ya el pueblo se expresó, eso de segunda vuelta no encaja (...) hubo una elección en medio de grandes dificultades (...) lo que vale la pena destacar del informe del Centro Carter y el informe del panel de expertos de la ONU es que, a pesar del ventajismo de Maduro, le ganamos”, agregó.

Es de mencionar que el Partido Popular (PP) y el Partido VOX son las fuerzas españolas que han respaldado la democracia venezolana desde que se conocieron los supuestos resultados de los comicios presidenciales que divulgó el CNE del régimen.

Ante esto, el PP anunció que acompañará en las más de 30 ciudades del país las concentraciones de venezolanos, o sea que algunos de sus diputados y dirigentes harán parte de las marchas.