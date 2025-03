"Esta crisis, más allá del impacto que nos ha producido, se está canalizando en términos correctos": analistas hablan sobre las inundaciones en Bahía Blanca

Una catástrofe natural mantiene en alerta a Bahía Blanca, en Argentina, en donde un feroz temporal, que descargó más de 400 milímetros de lluvia, ocasionó el anegamiento de gran parte de la ciudad y deja al menos 16 personas muertas y 900 evacuados.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde se ubica Bahía Blanca, informó en un comunicado que recibió más de 100 reportes de personas desaparecidas por el temporal en esta ciudad que alberga uno de los principales puertos de Argentina.

El presidente argentino, Javier Milei, "decretará tres días de duelo nacional por el fallecimiento de compatriotas", informó la Presidencia en un comunicado la noche del domingo.

El astro del fútbol Lionel Messi comentó en su Instagram que sigue "con tristeza" la emergencia. "Mis condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos y mucha fuerza para todos los que la están pasando mal en este momento tan difícil", escribió.

Para hablar sobre este tema, Sebastián García, analista político y colaborador directo de Patricia Bullrich, y Enrique Lommi, periodista del diario La Nueva Provincia en Bahía Blanca, conversaron con el programa Ángulo de NTN24.

García señaló que en esta catástrofe “estamos todos los argentinos muy tristes por lo que está pasando en Bahía Blanca”.

“No hay que llevar zozobra, porque a veces estos pedidos de ayuda marcan como si estuvieran a la mano de Dios y no es así. Esta crisis, más allá del impacto que nos ha producido, se está canalizando en términos correctos”, agregó.

Mientras que Enrique Lommi, especificó que “esto es una catástrofe natural como pasó en Valencia”.

“La culpa de esto no la tiene Milei, no la tiene un gobierno en particular, la realidad es que si te caen 400 milímetros vas a tener un despelote. Lo que pasó en Bahía es una catástrofe natural, que claro que las obras públicas pueden ayudar, pero no metamos a la política donde no hay lugar”, afirmó.