Esta fue la reacción de la embajadora de Alemania ante la polémica entre influencer alemán y la Selección Colombia

La embajadora de Alemania en Colombia, Marian Schuegraf, reaccionó a la polémica que suscitó un video del influenciador alemán Dominic Wolf, quien mediante la grabación afirmó que no iba a volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia tras un pedido expreso de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El extranjero, muy popular en las redes sociales por su aprecio por Colombia y sus videos relacionados con la cultura del país cafetero, indicó que la máxima autoridad deportiva le solicitó que dejara de portar la indumentaria oficial del equipo, ya que no cuenta con "los derechos de imagen para usarla”.

“Lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la Selección colombiana. Yo llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado vestirme con la camiseta de la Selección, la cual así, como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana”, dijo el extranjero en el video.

En el comunicado, la FCF solicitó a Dominic Wolf que despublicara una serie de videos de sus redes sociales en donde aparecía portando la camiseta tricolor y realizando acciones publicitarias. La institución resaltó que si el joven no procedía con lo solicitado, se iniciarán acciones legales en su contra.

En ese contexto, la embajadora de Alemania en Colombia reaccionó a lo sucedido de manera jocosa a través de sus redes sociales y, portando la indumentaria cafetera junto a un balón, indicó que sólo espera conservar su camiseta.

“Espero no me quiten mi camiseta de la selección. ¡Ánimo, Dominic!”, escribió Schuegraf en la red social X.

Tras varios días de polémica y la interpretación que se dio de que el extranjero no podía usar la prenda como un hincha más, la Federación Colombiana de Fútbol se pronunció y afirmó que, a su juicio, “se está haciendo un uso ilegitimo de los signos distintivos de la FCF”.

Además, agregó: "el problema es que el 'influencer', con la camiseta de Colombia, realiza publicidades para marcas que no son patrocinadoras de la Selección Colombia. Y lo peor es que son marcas que son competencia directa de patrocinadores oficiales del equipo".