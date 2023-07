Estos son los viajeros colombianos que no requerirán entrevista para obtener la visa americana

Los colombianos solicitan la visa americana por distintas razones como negocios, estudios, trabajo o turismo; sin embargo, desde la pandemia por covid-19 realizar dicho trámite se ha complicado cada vez más con el tiempo, a tal punto que incluso hay ciudadanos que tienen agendadas sus citas para dentro de dos o tres años.

A todo esto, se le suma que el aspirante debe tener en cuenta el costo de la visa, que desde el pasado 17 de junio aumentó, la entrevista y tener como opción que se le niegue el documento.

Ahora, con las nuevas directrices del Departamento de Estado de los Estados Unidos algunos aspirantes colombianos podrían saltarse la entrevista según el tipo de visado en el que estén interesados en adquirir.

El Departamento de Estado anunció que hasta el próximo 31 de diciembre de 2023 los viajeros colombianos que saquen alguno de estas 9 categorías de visa estarán exentos de la entrevista presencial y lo único que quedaría será una investigación, así como la comprobación de los documentos solicitados para el visado.

El visado para los trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas (visas H-2), estudiantes (visas F y M), visitantes de intercambio académico (visas J académicas), Profesionales con trabajos especializados (visas H-1B) y los aprendices o visitantes especiales en intercambio educativo (visas H-3), no requerirán entrevista presencial.

VEA TAMBIÉN Corea del Norte habría detenido a un ciudadano estadounidense que cruzó la frontera con Corea del Sur o

En ese sentido, la transferencia de ejecutivos o gerentes dentro de una misma empresa (visas L)., las personas con habilidades o logros extraordinarios (visas O), los Atletas, artistas y presentadores (visas P) y los participantes en programas internacionales de intercambio cultural (visas Q) tampoco tendrán que hacer este paso.

El Departamento señaló que hay que tener en cuenta “que los solicitantes deben ser ciudadanos o residentes del país donde presentan la solicitud para ser elegibles para postularse a través de la exención de entrevista”.

Por medio de un comunicado emitido por el Departamento, este tipo de directrices han logrado que se reduzcan los tiempos de espera de las citas de la visa en muchas embajadas y consulados “al liberar citas de entrevista en persona para otros solicitantes que requieren una entrevista”.

“Casi la mitad de los siete millones de visas de no inmigrante que el Departamento emitió en el año fiscal 2022 fueron adjudicadas sin una entrevista en persona”, agregó.

Costo de la visa americana en Colombia

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un listado con los precios que tendrán algunos de los procesos de solicitudes de vidas de no inmigrantes, conocidas como NIV, así como los de las tarjetas de cruce fronterizo (BCC) para ciudadanos mexicanos de 15 años en adelante.

La tarifa de solicitud de visas de visitante para negocios o turismo (B1/B2 y BCC), y otras visas de no inmigrante (NIV) que no se basan en peticiones, como las visas de estudiante y de visitante de intercambio, han aumentado de 160 USD a 185 USD.

VEA TAMBIÉN Así se vio en cámaras de seguridad la avalancha que dejó varios muertos en el municipio colombiano de Quetame o

La tarifa de solicitud para ciertas visas de no inmigrante basadas en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) ha aumentado de 190 USD a 205 USD.

La tarifa de solicitud para un comerciante de tratados, inversionista de tratados y solicitante de tratados en una ocupación especializada (categoría E) ha aumentado a 315 USD.

Otras tarifas consulares, entre tanto, siguen siendo las mismas, incluida la tarifa de la exención al requerimiento de residencia de dos años para ciertos visitantes de intercambio.

Las autoridades estadounidenses mencionaron que a los solicitantes que hayan pagado una tarifa de solicitud de visa que esté actualmente válida y que no haya vencido, pero que aún no se han presentado a su entrevista de visa o estén esperando que se procese su caso, no se les cobrará ninguna tarifa adicional.