"Me dijo venezolano muerto de hambre": futbolista relata el acto xenófobo que sufrió en pleno partido de Libertadores

El pasado martes 27 de mayo Talleres y Sao Paulo por la jornada 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

VEA TAMBIÉN De la Liga BetPlay a la “Vinotinto”: dos jugadores del campeonato colombiano dentro de los convocados por la Selección de Venezuela o

En dicho compromiso se dio un tenso e indignante momento que ha generado fuerte debate.

El lateral venezolano de Talleres Miguel Navarro denunció ser víctima de xenofobia por parte del futbolista paraguayo Damián Bobadilla, volante de Sao Pablo.

En el partido, en el que Talleres cayó en condición de visitante 2-1 contra Sao Paulo, el Navarro afirmó que escuchó un insulto xenófobo por parte de Bobadilla.

Mediante un video que circula en redes, se ve a Navarro llorando mientras él y otros de sus compañeros hablan con el árbitro sobre el final del encuentro.

Tras dialogar algo con el árbitro, Navarro se va caminando y es interceptado por dos futbolistas de Sao Paulo, a quien les dice algo y se aleja.

VEA TAMBIÉN Los jeques van por jugador clave de la Vinotinto: este es el club de la Premier League que busca cerrar el trato o

Posterior al encuentro, el jugador explicó ante los medios lo que le pronunció el jugador rival en cuestión.

“Bobadilla viene y me dice que siempre hacemos tiempo y luego me dijo venezolano muerto de hambre (...) Mi cabeza no estaba allí, que se haga justicia, esto no puede seguir pasando. Cuando a un equipo brasileño le dicen eso se arma todo un escándalo, no debe haber racismo o esas cosas, no hablé mucho con el árbitro, pero es lamentable esto”: explicó Navarro ante varios periodistas.

VEA TAMBIÉN "Tiene que retirarse en un partido de Eliminatorias": la opción que da un excapitán de la Vinotinto para la despedida de Juan Arango o

Aunque la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no se ha pronunciado, se dice que el comité disciplinario de del ente regulador está examinando la situación.