Exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas narró cómo fue su captura al interior de la Embajada de México en Quito

El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas contó cómo sucedió su captura al interior de la embajada mexicana en Quito, el pasado viernes 5 de abril en horas de la noche, cuando la Policía irrumpió en la sede diplomática.

La abogada Sonia Vera divulgó un video sobre el relato del exfuncionario desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde se encuentra retenido Glas desde que fue arrestado.

En dicha grabación, el político aseguró que en la sede diplomática un agente policial le leyó sus derechos. Asimismo, aseguró que había sido golpeado y se desvaneció por la “paliza” que le propinaron.

Glas, quien había recibido asilo político por parte de México ese mismo día, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le devolvió la dignidad. “El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”, añadió.

El exvicepresidente del Gobierno de Rafael Correa, quien fue investigado y sentenciado por corrupción en Ecuador, se había refugiado desde diciembre de 2023 en la Embajada de México a la espera del asilo político por parte de ese Gobierno.

Tras ser detenido la noche del 5 de marzo durante un operativo adelantado por las autoridades, Glas fue trasladado a la Unidad de Flagrancia en donde estuvo retenido hasta las 07:20 a.m. para luego abordar un avión que lo transportaría a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

Según señaló la Presidencia de Ecuador, en cabeza de Daniel Noboa, Glas fue detenido bajo órdenes de las autoridades competentes por ser un “condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana”.

Después de varios días detenido, específicamente el 8 de abril, el exfuncionario tuvo que ser trasladado a un hospital "por una descompensación por su negativa a consumir alimentos".