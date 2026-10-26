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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Francia

Francia afronta una nueva semana de movilizaciones sociales con reuniones en el Gobierno y un calendario de huelgas y cacerolazos

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
protestas en francia-Foto EFE
protestas en francia-Foto EFE
El Ejecutivo del primer ministro Sébastien Lecornu mantendrá reuniones clave con organizaciones estudiantiles para frenar la escalada de descontento, con la programación de nuevas movilizaciones por parte de los sindicatos.

La República Francesa se adentra en un nuevo ciclo de alta tensión social este lunes, luego de que las masivas manifestaciones del pasado fin de semana concluyeran con disturbios focalizados y cerca de un millar de detenidos, con la obligación para el Gobierno de abrir canales de diálogo institucional con los sectores estudiantiles y sindicales con el fin de desactivar la crisis por el encarecimiento de la vida.

En el plano ejecutivo, el primer ministro Sébastien Lecornu recibirá a lo largo de la jornada a las organizaciones representativas de los estudiantes de secundaria, quienes desde hace más de un mes exigen la renovación de infraestructuras educativas, mejoras en las condiciones académicas y la abolición de la plataforma digital de acceso universitario Parcoursup, tras el encuentro mantenido el pasado viernes con el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

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La agenda de protestas programada para los próximos días contempla la celebración de cacerolazos impulsados por el colectivo de los “chalecos amarillos” frente a la Asamblea Nacional para el próximo viernes, protestas orientadas a denunciar lo que califican como una “deriva autoritaria” en las restricciones de las marchas públicas y la imposición de toques de queda urbanos.

Asimismo, la movilización continuará el sábado 31 de octubre con concentraciones frente a sedes institucionales y ayuntamientos, mientras que las principales organizaciones sindicales integradas por la CFDT, CGT, FO, Unsa y FSU mantienen firme el llamamiento a una huelga general y jornada de protesta nacional para el próximo jueves 5 de noviembre en demanda de incrementos salariales y el fortalecimiento de los servicios públicos.

“Las respuestas gubernamentales deben ser inmediatas y concretas para atender las urgencias sociales y el poder adquisitivo de los ciudadanos”, advirtieron portavoces sindicales ante la continuidad de un pulso político que mantiene en vilo la estabilidad del orden público en todo el territorio nacional.

La persistencia del malestar social en las calles francesas pone a prueba la capacidad de gestión del Ejecutivo frente a un tejido asociativo heterogéneo que aglutina demandas estudiantiles, reclamos laborales y reivindicaciones contra el costo de la vida.

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La articulación de respuestas institucionales eficaces resulta imprescindible para encauzar las legítimas expresiones de descontento ciudadano dentro de los cauces constitucionales y preservar la paz civil en la nación europea.

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