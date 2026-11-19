El esperado estreno de Grand Theft Auto VI (GTA VI) incluye varios guiños a la cultura venezolana con música tradicional, salsa y referencias al humor popular del país.

Entre los artistas que destacan en el famoso videojuego figuran Simón Díaz ('Tío Simón') y Óscar D'León ('El sonero del mundo').

También participa la comediante venezolana Johanna Hausmann, quien presta su voz para una de las emisoras de radio.

El juego incorpora otros detalles relacionados con Venezuela, como referencias a las 'sifrinas' (persona generalmente asociada a un nivel socioeconómico alto o a gustos sofisticados) y elementos de la cultura llanera y salsera.

Cabe mencionar que, aunque su lanzamiento ha generado gran expectativa tras más de 13 años desde GTA V, adquirirlo en Venezuela puede resultar complicado.

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Esto, debido a su precio de 79,99 dólares y algunas restricciones regionales.

Grand Theft Auto (abreviado GTA) es una serie de videojuegos de acción y aventura de mundo abierto creada en 1997 y desarrollada principalmente por Rockstar North y publicada por Rockstar Games.

En el ámbito legal de los Estados Unidos, el término también designa el delito de robo de vehículos automotores de alto valor.