FIFA fue blanco de un ciberataque: atacantes habrían obtenido una gran cantidad de documentos legales e información financiera
La FIFA, máximo ente del fútbol mundial, fue blanco de un ataque cibernético este jueves en el que los autores habrían sustraído información sensible.
El ente del deporte más importante a nivel mundial confirmó el hackeo luego de que un grupo de ciberdelincuentes reivindicara el ataque a través de redes sociales.
La FIFA explicó que el ciberataque se produjo por un "acceso no autorizado" a sus sistemas, lo que permitió el ingreso y robo de un "conjunto limitado de información personal y empresarial".
A su vez, condenó la obtención y difusión de información sensible que podría superar los 12 gigas.
El ataque fue atribuido al grupo Handsome Boy Hacking Club (HBHC), que indicó haber sustraído documentos financieros y de identidad, además de expedientes administrativos e información financiera.
El hackeo a la FIFA se da en medio de una serie de ciberataques en distintas partes del mundo.
En Europa, ciberdelincuentes han afectado los sistemas de refrigeración de diferentes supermercados, mientras que en Estados Unidos algunas agencias y aeropuertos se han visto afectados por amenazas cibernéticas.
Al mismo tiempo, el ciberataque contra el máximo ente del fútbol mundial se da en el marco de cuestionamientos hacia el presidente Gianni Infantino por su intención de permitir inversiones privadas en torneos de la FIFA, incluido el Mundial.