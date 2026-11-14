“Rosario Murillo no es querida ni siquiera por los seguidores del Frente Sandinista”: Juan Sebastián Chamorro

Juan Sebastián Chamorro, quien estuvo seiscientos once días como prisionero político en Nicaragua y es excandidato a la presidencia del país centroamericano, ha alzado su voz como símbolo de la lucha por las libertades democráticas frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según Chamorro, el deterioro de Ortega explica los recientes cambios constitucionales impulsados por Murillo, quien ha creado la figura de "copresidencia" para eliminar cualquier transición de poder que requiera aprobación parlamentaria. "Creo que le tiene tanto miedo a la transición que ha querido dejarla bastante amarrada", afirmó el opositor. De cara al 10 de enero de 2027, fecha en que debería realizarse la toma de posesión democrática, Chamorro llama a la comunidad internacional a "reconocer la ilegitimidad por usurpación del poder" del binomio Ortega-Murillo.