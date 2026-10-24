Cerca de 1.000 detenidos y disturbios al término de las protestas en Francia; el Gobierno destaca la eficacia del blindaje policial

Las movilizaciones convocadas este sábado en diversas ciudades de la República Francesa contra el encarecimiento del costo de vida y las condiciones estudiantiles concluyeron con enfrentamientos aislados y disturbios al término de las marchas, con el registro de una cifra cercana a los 1.000 detenidos tras la intervención de las fuerzas de seguridad.

A pesar de que las concentraciones se desarrollaron de manera predominante pacífica durante la mayor parte de la jornada con la congregación de 410.000 asistentes según los balances oficiales del Gobierno y de 800.000 de acuerdo con las estimaciones de los organizadores, la tensión escaló en las últimas horas del día en puntos neurálgicos como París, Lyon, Marsella, Burdeos, Estrasburgo y Toulouse.

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El ministro del Interior, Laurent Núñez, compareció ante los medios de comunicación para destacar que el robusto dispositivo compuesto por 70.000 policías y gendarmes permitió blindar los centros urbanos y contener los intentos de pillaje protagonizados por grupos radicales infiltrados y células de ultraizquierda.

“La anticipación táctica y la movilidad de las fuerzas del orden impidieron que se repitiera el caos generalizado de la semana pasada, garantizando la protección de los establecimientos comerciales y la integridad de los ciudadanos”, subrayó el titular de la cartera ministerial al evaluar los operativos de la policía.

Durante los incidentes registrados al finalizar las marchas, los cuerpos antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a grupos violentos que lanzaron objetos y adoquines contra la autoridad, con un saldo preliminar de dos heridos de consideración en las localidades de Toulouse y Clermont-Ferrand.

La eficaz reacción de los organismos de seguridad del Estado frente a los focos de violencia urbana ratifica la firmeza institucional en la defensa del orden público y la propiedad privada.

La preservación de la paz social resulta indispensable para encauzar las legítimas demandas ciudadanas dentro de los cauces democráticos y evitar la instrumentalización de las protestas por parte de sectores extremistas.