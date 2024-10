Fuerte explosión cerca de la estación de Policía de Jamundí dejó a una persona lesionada y daños materiales

Una fuerte detonación se registró en las inmediaciones de la estación de Policía del municipio de Jamundí en el departamento colombiano de Valle del Cauca.

Según el informe preliminar de las autoridades, se habría tratado de explosión de un artefacto en la parte trasera de la estación de Policía durante la noche del 16 de octubre.

El hecho, que dejó a una persona lesionada y daños materiales en el perímetro, habría sido perpetrado con un “artefacto explosivo improvisado”.

De acuerdo con una declaración del comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el coronel Carlos Germán Oviedo, algunas grabaciones del circuito cerrado de la zona muestran “a una persona que llega hacia un árbol y deja este artefacto explosivo improvisado”.

Tras el incidente, la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, señaló que el “terrorismo pretende traer la guerra territorial que se libra en la región suroccidental del país al Valle del Cauca”.

VEA TAMBIÉN Atentado con bomba en el municipio colombiano de Jamundí deja varios heridos o

“Le he pedido a la Fuerza Pública que arrecie no solo el cuidado sino la persecución a los terroristas que hoy atacaron al Valle del Cauca. A los comandantes de la Policía de Cali, al Departamento de Policía Valle y a la Tercera División del Ejército Nacional les solicito que, así como los hemos acompañado decididamente en esta lucha, intensifiquen su accionar, tanto en inteligencia como en acción para que el Valle Del Cauca no se convierta en un escenario alterno del conflicto”, afirmó.

Por otro lado, la gobernadora ofreció una recompensa de 50 millones de pesos a quien brinde información para dar con “los responsables del cobarde ataque terrorista”.

Finalmente, indicó que este jueves 17 de octubre se llevará a cabo un Consejo de Seguridad en Jamundí porque la “guerra la damos y la ganamos entre todos”.