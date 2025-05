Aparece nueva obra del misterioso artista callejero Banksy: esta fue la ciudad que eligió

El misterioso artista callejero Banksy volvió a reaparecer este con una de sus curiosas obras de arte. Esta vez, el enigmático personaje realizó un grafiti en forma de faro en una calle de la ciudad francesa de Marsella.

En la obra, plasmada sobre una pared con un tono amarillo, parece transformar la sombra de un pequeño poste en un andén en la imagen de un faro, acompañado de un mensaje que le agrega misterio.

"Quiero ser lo que viste en mí" ("I want to be what you saw in me"), dice en letra blanca.

Aunque también es autor de pinturas y esculturas, Banksy es mundialmente conocido por sus grafitis realizados con plantillas recortadas, una técnica también conocida como esténcil.

Aunque se trata de arte callejero, ciudadanos de Marsella se mostraron emocionados por ser parte del repertorio de Banksy.

"Es fascinante que Banksy haya elegido una ciudad como Marsella, que tiene muchas artes, extranjeros, vida", dijo Esteban Roldan, un artesano de 42 años que vive en la ciudad.

Las obras de Banksy, cuya identidad es objeto de especulaciones desde hace años, se han vendido por decenas de millones de dólares y es uno de los artistas vivos más famosos del mundo.

Sus obra incluyen mensajes sobre cuestiones como la guerra, el capitalismo, el control social o los derechos humanos.