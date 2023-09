Grupo de indígenas en Colombia irrumpió a la fuerza en las instalaciones del medio Revista Semana

Sin autorización y rompiendo los vidrios de la entrada principal, un grupo de la minga indígena, que se concentró en Bogotá (Colombia) para apoyar al presidente Gustavo Petro en la marcha del 27 de septiembre, ingresó por la fuerza a las instalaciones de Revista Semana, uno de los medios de comunicación más grandes de ese país.

Como se observa en los videos que comenzaron a circular por redes sociales, los indígenas llegaron a la entrada del medio a romper los vidrios para entrarse por la fuerza, logrando entrar hasta la recepción del edificio en donde comenzaron a decir diferentes arengas contra el medio de comunicación.

La Policía Nacional llegó al edificio de Semana para proteger tanto las instalaciones como los funcionarios de la revista, mientras que la Fiscalía, a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), dijo que también se dirige al lugar de los hechos para comenzar con las investigaciones pertinentes.

Así fue como ingresó el grupo de la minga indígena a Revista Semana

El ataque a este medio de comunicación ha generado preocupación en diferentes líderes de opinión frente a la libertad de prensa en Colombia.

"Rechazamos la invasión a Semana o a la sede de cualquier medio o a cualquier lugar público o privado", dijo el expresidente Álvaro Uribe en redes sociales. "Parece que hubiera un ánimo provocador para conducir al país a más tensiones y más violencia", agregó.

"A esto lleva el odio, estigmatización y violencia a los medios de comunicación. ¡El respeto a la libertad de prensa es un síntoma de que realmente vivimos en una democracia!", escribió la congresista Katherine Miranda.

“Necesitamos que haya medidas urgentes necesarias e impactantes para proteger a los periodistas y a los medios de comunicación para que sigan ejerciendo su labor, una labor que es indispensable en la democracia y en un estado social de derecho”, señaló el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo.

"ALERTA: La libertad de prensa está en riesgo en Colombia. Indígenas entran a la fuerza a SEMANA. Este es el resultado del lenguaje violento de Petro en contra de los medios y periodistas que no lo aplauden ciegamente", aseveró el también congresista Miguel Uribe.

"Ni los indígenas, ni nadie, tiene derecho a hacer lo que hicieron en SEMANA. ¿Eso es la gente "en la calle"? ¿Eso es más primera línea vandálica? La vida civilizada exige respeto a normas, a los derechos de todos y la sanción a los que no cumplan las normas", expresó el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa.

Los comentarios de los ciudadanos ante este ataque no se han hecho esperar: "Hasta que no ocurra una tragedia, Petro no cesará en su propósito de desprestigiar y atacar a la prensa", "al mejor estilo de los colectivos chavistas atacan a Revista Semana", "hoy arrancó la dictadura de Gustavo Petro", "esto es TERRORISMO, es un ataque a la libertad y a la Propiedad", entre otros.