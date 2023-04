Hallan a seis presos ahorcados en una cárcel de Ecuador

Este miércoles se reportó el hallazgo de seis presos ahorcados en una cárcel en Guayaquil, según informó el encargado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) en Ecuador.

A través de un comunicado el organismo explicó que el hallazgo de los presos se dio durante la revisión en uno de los pabellones de la Penitenciaría del Litoral, ubicada a las afueras de la ciudad de Guayaquil.

Las muertes se habrían dado en las respectivas celdas de los reos en el pabellón 5 del centro penitenciario, una zona que es comanda por la banda delictiva ‘Las Águilas’.

Según aseguró que el SNAI los guardias carcelarios fueron quienes a las seis personas “privadas de libertad suspendidas”, no obstante, las autoridades no han informado si los cuerpos de los presos contienen algún signo de violencia, así como tampoco se conoce si pertenecían a bandas criminales o no.

Las celdas de los seis presos encontrados ahorcados estaban ubicadas en el pabellón 5 de la cárcel Guayas 1, un centro penitenciario que alberga a más de 6.500 presos y que es parte de un gran complejo penitenciario.

De acuerdo con algunos medios locales, el pabellón 5 es conocido por estar controlado por la banda criminal ‘Las Águilas’, un grupo criminal que impone su ley dentro de este lugar y que se dedica a la extorsión de presos.

Desde febrero de 2021 las prisiones en Guayaquil se han convertido en el foco de varias masacres, que hasta la fecha deja una cifra de más de 400 reclusos muertos.

Para el gobierno de Guillermo Lasso, las masacres en las cárceles de Guayaquil se deben al choque entre bandas rivales criminales vinculadas al narcotráfico, que se disputan los territorios y rutas para el tráfico de drogas.

Degollamientos, calcinamientos y desmembraciones son algunos de los resultados que dejan las masacres en las cárceles en Ecuador.

De hecho, las masacres en las prisiones en Ecuador han ido en aumento convirtiéndose en la peor crisis carcelaria en la historia del país suramericano, que desde septiembre de 2021 registró a 119 presos asesinados.

El hallazgo de los seis presos se da a tan solo semanas después de que el pasado 5 de abril se registrara un enfrentamiento entre reos que dejó tres muertos y un herido en la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

Entre 2021 y 2022 la tasa de asesinatos en las cárceles se ha duplicado, pasando de 14 a 25 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los informes de las autoridades locales.

No obstante, la ola de violencia en Ecuador no está presente solamente en las cárceles, ya que este martes al menos ocho pescadores fueron asesinados un grupo de hombres encapuchados en Ecuador.

De acuerdo con el comandante de la Policía, Fausto Buenaño, un grupo de 15 hombres encapuchados llegó a bordo de varias lanchas y comenzó a abrir fuego contra los pobladores y pescadores que se encontraron en el lugar.

Cabe destacar que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas se han tomado las provincias de Guayas y Esmeraldas en Ecuador y han ejecutado varios atentados.

El enfrentamiento entre bandas también ha provocado repetidas masacres en establecimientos carcelarios, llegando a una cifra de 400 muertos desde 2021.