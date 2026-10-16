Hasta los abogados intercedieron: así ignoró Cilia a Maduro en la última audiencia. "Hay una brecha"

Una actitud esquiva, así se podría describir el comportamiento que tuvo Cilia Flores con el dictador Nicolás Maduro durante la última audiencia que se desarrolló en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York. Según testigos presentes en la sala Maduro intentó en varias ocasiones comunicarse con su esposa, pero ella no quería a tal punto que de requerir la intermediación de sus abogados.