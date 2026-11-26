La final de la Copa Libertadores 2026 no solo va a definir al campeón de Sudamérica: también va a poner en juego una recompensa económica sin precedentes en la historia del torneo. El equipo que levante el trofeo recibirá 25 millones de dólares y el subcampeón se llevará siete millones.

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La cifra fue anunciada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) como parte del aumento de los premios para esta edición. El monto que se destina al ganador supera en un millón de dólares al entregado en 2025 y representa un nuevo récord para la competición.

La entidad destacó la dimensión de la recompensa en su comunicación oficial: “El campeón de la CONMEBOL Libertadores 2026 recibirá USD 25.000.000 en una sola noche de disputa”. Además, indicó que el equipo ganador puede llegar a superar los 40 millones de dólares en ingresos totales al sumar los incentivos obtenidos durante el certamen y los beneficios por su clasificación a la siguiente edición.

La diferencia entre el campeón y el segundo puesto va a ser de 18 millones de dólares. No obstante, los dos finalistas ya aseguraron importantes cantidades por progresar en las diferentes etapas de la competición.

Palmeiras llegó a la definición con 9,27 millones de dólares acumulados en premios, así como Estudiantes de La Plata sumó 8,93 millones. Estas cifras tienen incluidos los pagos que corresponden a las fases disputadas y los incentivos por victorias en la etapa de grupos.

Con esos valores, el equipo brasileño finaliza su participación con 34,27 millones de dólares si obtiene el título o 16,27 millones si pierde la final. Para el conjunto argentino, los ingresos alcanzarían 33,93 millones en caso de ser campeón y 15,93 millones si queda como subcampeón.

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El sistema de premios igualmente contempla pagos por rendimiento en la fase de grupos. En 2026, cada victoria en esa instancia representa 340.000 dólares adicionales. Palmeiras consiguió tres victorias, mientras que Estudiantes dos, una diferencia que habla de la distancia entre sus ingresos acumulados.

El crecimiento de la recompensa principal se sostuvo en los últimos años. En 2021, el campeón recibió 15 millones de dólares; en 2022, la cifra subió a 16 millones; en 2023 llegó a 18 millones; en 2024 llegó a los 23 millones y en 2025 fue de 24 millones.

La bolsa total de premios de la Libertadores 2026 va a superar los 220 millones de dólares, según la Conmebol. La final se va a disputar este sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, donde Palmeiras querrá ir por su cuarto título y Estudiantes irá por su quinta consagración continental.