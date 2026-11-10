Así fue el imponente operativo en Cali contra la estructura de Iván Mordisco: Abelardo de la Espriella divulgó imágenes

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció un importante golpe contra la estructura criminal de Iván Mordisco.

De la Espriella divulgó imágenes del operativo y confirmó la captura de tres presuntos integrantes de una célula de la estructura Jaime Martínez, señalada de estar vinculada con la estructura de Iván Mordisco.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, los detenidos estarían relacionados con la planeación de los ataques con explosivos registrados el pasado 7 de agosto en Manizales.

Entre los capturados se encuentran alias 'Nano', señalado de liderar la célula y coordinar el suministro de explosivos y armas; alias 'Madre Carmen', quien presuntamente reclutaba personas para transportar el material, y alias 'Trozo', encargado de movilizar a los involucrados.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron una barra de pentolita (explosivo), ocho cartuchos, cinco teléfonos celulares y una motocicleta. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades para avanzar en las investigaciones y establecer las responsabilidades de los detenidos.

“En los allanamientos fueron incautados una barra de pentolita, ocho cartuchos, cinco celulares y una motocicleta. Además, la Fuerza Pública ya había capturado a otros tres presuntos implicados, entre ellos los autores materiales de los atentados. ¡En Colombia no hay refugio para los terroristas! Vamos a perseguir a quienes planean, financian y ejecutan ataques contra la población. ¡Nuestra ofensiva no se detiene!”, afirmó de la Espriella en un mensaje en X.

El pasado 7 de agosto, Manizales registró dos episodios con explosivos. Según la Policía Nacional, una de las detonaciones ocurrió en inmediaciones de la calle 33 con carrera 18 y otra, hacia las 10:15 de la noche, en el sector de Ondas del Otún, donde resultaron afectados un establecimiento comercial y varias viviendas cercanas.

Por estos acontecimientos, las autoridades ya habían reportado en agosto la captura de dos hombres conocidos como 'Gafas' o 'Mecánico' y 'El Rapero', quienes fueron señalados como presuntos responsables materiales y enviados a un centro carcelario por decisión judicial.

Las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento de las posibles conexiones logísticas y de apoyo de la estructura Jaime Martínez, señalada de operar bajo las órdenes de Iván Mordisco y de participar en acciones violentas en el suroccidente del país.