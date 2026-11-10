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Martes, 10 de noviembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Así fue el imponente operativo en Cali contra la estructura de Iván Mordisco: Abelardo de la Espriella divulgó imágenes

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Operativo en Cali - Captura de pantalla de redes sociales
Operativo en Cali - Captura de pantalla de redes sociales
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron una barra de pentolita (explosivo), ocho cartuchos, cinco teléfonos celulares y una motocicleta.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció un importante golpe contra la estructura criminal de Iván Mordisco.

De la Espriella divulgó imágenes del operativo y confirmó la captura de tres presuntos integrantes de una célula de la estructura Jaime Martínez, señalada de estar vinculada con la estructura de Iván Mordisco.

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De acuerdo con la información entregada por el mandatario, los detenidos estarían relacionados con la planeación de los ataques con explosivos registrados el pasado 7 de agosto en Manizales.

Entre los capturados se encuentran alias 'Nano', señalado de liderar la célula y coordinar el suministro de explosivos y armas; alias 'Madre Carmen', quien presuntamente reclutaba personas para transportar el material, y alias 'Trozo', encargado de movilizar a los involucrados.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron una barra de pentolita (explosivo), ocho cartuchos, cinco teléfonos celulares y una motocicleta. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades para avanzar en las investigaciones y establecer las responsabilidades de los detenidos.

“En los allanamientos fueron incautados una barra de pentolita, ocho cartuchos, cinco celulares y una motocicleta. Además, la Fuerza Pública ya había capturado a otros tres presuntos implicados, entre ellos los autores materiales de los atentados. ¡En Colombia no hay refugio para los terroristas! Vamos a perseguir a quienes planean, financian y ejecutan ataques contra la población. ¡Nuestra ofensiva no se detiene!”, afirmó de la Espriella en un mensaje en X.

El pasado 7 de agosto, Manizales registró dos episodios con explosivos. Según la Policía Nacional, una de las detonaciones ocurrió en inmediaciones de la calle 33 con carrera 18 y otra, hacia las 10:15 de la noche, en el sector de Ondas del Otún, donde resultaron afectados un establecimiento comercial y varias viviendas cercanas.

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Por estos acontecimientos, las autoridades ya habían reportado en agosto la captura de dos hombres conocidos como 'Gafas' o 'Mecánico' y 'El Rapero', quienes fueron señalados como presuntos responsables materiales y enviados a un centro carcelario por decisión judicial.

Las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento de las posibles conexiones logísticas y de apoyo de la estructura Jaime Martínez, señalada de operar bajo las órdenes de Iván Mordisco y de participar en acciones violentas en el suroccidente del país.

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