El Ministerio de Defensa de Colombia anunció el lanzamiento del Plan Estratégico para la Estabilización y la Soberanía Tecnológica Antidrones, una iniciativa respaldada por un documento CONPES de $7,2 billones, después de señalar el fracaso del proyecto Escudo Nacional Antidrones prometido por la administración anterior.

Según informó la cartera de Defensa en su cuenta oficial de X, el gobierno anterior "recorrió 12 países en 3 continentes en un 'despliegue burocrático' que prometió un Escudo Nacional Antidrones que nunca se materializó: sin soluciones viables, con cero ejecución presupuestal en 2026 y restricciones para la compra directa de inhibidores".

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El anuncio, realizado el 19 de noviembre de 2026, enfatiza que "la protección de nuestros soldados y policías exige soluciones reales" y presenta un nuevo enfoque con tres líneas de acción específicas: Choque Inmediato, Soberanía Tecnológica y una Solución de Estado.

La iniciativa busca responder a una amenaza creciente que enfrenta Colombia. "La amenaza evoluciona. Colombia debe estar preparada para enfrentarla, con tecnología, capacidad y resultados", señaló el Ministerio de Defensa en su comunicado oficial.

El Plan Estratégico representa un cambio sustancial en la estrategia de seguridad nacional frente al uso de drones por parte de grupos armados ilegales.

La crítica a la gestión anterior se centra específicamente en la falta de ejecución presupuestal durante 2026, lo que evidenciaría una desconexión entre las promesas institucionales y los resultados concretos.

El ministro de Defensa Nacional, general Jorge Mora, respalda esta nueva estrategia que contempla no solo medidas inmediatas sino también el desarrollo de capacidades tecnológicas propias del país.

El componente de Soberanía Tecnológica sugiere una apuesta por reducir la dependencia externa en materia de sistemas antidrones.

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El documento CONPES, instrumento de política pública de alto nivel en Colombia, proporcionará el marco legal y financiero para ejecutar el plan con una inversión de $7,2 billones, una cifra significativa que refleja la prioridad que el gobierno actual otorga a esta problemática de seguridad.

La administración reconoce que las restricciones previas para la compra directa de inhibidores de drones limitaron la capacidad de respuesta inmediata, un obstáculo que el nuevo plan pretende superar mediante mecanismos más ágiles de adquisición y despliegue tecnológico.