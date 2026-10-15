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“Hay formación especializada de hombres para torturar”: Tamara Suju sobre este crimen del régimen venezolano

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Otro de los casos de tortura perpetrada contra extranjeros por parte del régimen de Venezuela fue el del ciudadano de Estados Unidos Mattew John Heath, de 39 años, quien, según las denuncias, fue rociado con agua fría, sometido a bajas temperaturas, asfixiado con bolsa plática y amenazado con un arma de fuego. Otro caso conocido fue el de Vasco Manuel Da Costa. Tamara Suju, abogada y directora ejecutiva de Casla Institute, habló en NTN24 al respecto y dijo: “Las tirturas dentro de las instituciones, los organismos de seguridad, de las fuerzas armadas, la Defensoría del Pueblo, es decir, la permisividad de quienes deberían defender los derechos humanos es complicidad, todo el mundo sabía que se torturaba en Venezuela, no solo los organismos internacionales”.

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