De la Espriella hizo presencia en Villavicencio: lanzó fuerte advertencia a los terroristas

Una explosión sacudió al corazón de los llanos orientales en Colombia, en donde los narcoterroristas de las FARC convirtieron el centro de la ciudad de Villavicencio en una zona de destrucción. Un carro bomba cargado con 100 kilos de explosivos estalló frente a la sede de la Gobernación, una detonación que dejó al menos a 23 heridos y a decenas de afectados. El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el atentado y reafirmó que Colombia no se dejará intimidar y no habrá diálogo con el narcoterrorismo.