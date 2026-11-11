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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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María Elvira Salazar
Programa: El Informativo

La victoria de María Elvira Salazar dejó un sabor agridulce para el Partido Republicano ¿Por qué?

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
María Elvira Salazar fue reconfirmada como la ganadora de las elecciones de medio término en el distrito 27 de Florida, luego de que finalizara el reconteo de votos tras el estrecho margen que hubo con su rival, el demócrata Eliott Rodriguez; sin embargo, hay un sabor agridulce en el partid republicano. Pese a la victoria de Salazar, los resultados demuestran que el respaldo electoral ya no está garantizado ni en los distritos tradicionalmente republicanos como Florida, que sigue siendo un bastión del presidente Donald Trump.

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