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Domingo, 25 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado
Programa: La Tarde

"Hoy sí podemos decir que los venezolanos están bailando": José Amalio Graterol

octubre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
El programa La Tarde de NTN24 conversó con José Amalio Graterol, secretario político del partido Vente Venezuela en EEUU, sobre el regreso de la líder de las fuerzas democráticas María Corina Machado a territorio venezolano y lo que representa su presencia para la transición democrática en medio de la exigencia del pueblo por un cronograma electoral que permita lo más pronto posible comicios presidenciales.

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