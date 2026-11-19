El enviado especial de los Estados Unidos para las negociaciones de paz en Ucrania, Jared Kushner, anunció el jueves en Berlín que la próxima semana se llevará a cabo un nuevo intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania, con lo cual da continuidad al acuerdo alcanzado previamente en Abu Dabi para liberar a más de 1.000 detenidos por cada bando.

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“Ha hecho falta algo de tiempo, pero han sido liberados miles de prisioneros de guerra. La semana que viene otra vez podrán reunirse con sus familias. Es un avance”, afirmó el enviado estadounidense Kushner.

Asimismo, Kushner subrayó que la Federación de Rusia manifestó su disposición para participar en un esquema de negociación multilateral que incorpore de forma expresa a los representantes europeos, al aclarar ante los aliados continentales que Washington no pretende imponer decisiones unilaterales sobre Kiev, sino construir consensos sólidos junto al representante especial Steve Witkoff, el equipo ucraniano y los asesores europeos de seguridad nacional.

En relación con el fondo estratégico de las conversaciones, el enviado norteamericano indicó que las posturas comienzan a aproximarse en torno a la reforma de la arquitectura de seguridad europea y las garantías futuras para Ucrania, al recalcar que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debe consolidarse como “protectora de la paz, no como provocadora”, con la advertencia de que cualquier eventual vulneración de un acuerdo definitivo por parte de Moscú acarrearía consecuencias contundentes.

Kushner y Witkoff confirmaron que conversaron con el presidente Donald Trump durante su trayecto de regreso, tras sostener reuniones con el mandatario chino Xi Jinping y el líder ruso Vladímir Putin. “Lo que nos llevamos de hoy es que Europa está muy unida y es muy clara y determinada en su apoyo a Ucrania”, declaró Kushner, y agregó que transmitirán este mensaje a la delegación rusa.

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Por su parte, Witkoff señaló que Trump expresó la misma voluntad de poner fin a la guerra en sus contactos con Putin y Xi, al sostener que el “fin pacífico” del conflicto formó parte sustancial de la conversación trilateral en China.