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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Kenia

Impresionantes imágenes del desplome de un edificio en Kenia: enorme nube de polvo cubrió la zona tras el colapso

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Edificio de varios pisos colapsa en la capital de Kenia -EFE
Edificio de varios pisos colapsa en la capital de Kenia -EFE
Videos difundidos en redes sociales muestran enormes nubes de polvo tras el desplomarse del edificio ubicado en un concurrido distrito comercial.

Un edificio de varias plantas, a medio construir, se derrumbó en la capital de Kenia este viernes, indicó la Cruz Roja, mientras que medios locales reportaron víctimas y saqueos.

Videos difundidos en redes sociales muestran enormes nubes de polvo tras el desplomarse del edificio ubicado en un concurrido distrito comercial.

"Alrededor de las 13H40, un edificio de varios pisos aún en construcción se derrumbó (...) en el barrio de Eastleigh, en Nairobi", indicó la Cruz Roja en X, y precisó que había enviado a un equipo al lugar.

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Los medios locales informaron de saqueos y posibles víctimas atrapadas bajo los escombros, con imágenes que mostraban grandes multitudes reunidas en el lugar.

También se hicieron eco de versiones contradictorias sobre el tamaño del inmueble, que podría haber tenido hasta 18 pisos.

El barrio de Eastleigh es una zona residencial y comercial muy poblada, conocida por ser un centro neurálgico de la comunidad somalí.

Nairobi está experimentando un auge de la construcción extremadamente rápido, con un auge de rascacielos por toda la ciudad a medida que crece la población de Kenia.

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