Una cámara corporal de uno de los agentes de operaciones especiales de la Policía registró los momentos de tensión que vivieron los uniformados durante el operativo de rescate de las personas secuestradas en el almacén Éxito de Cartagena.

En las imágenes publicadas por Semana se observa cómo los comandos de operaciones especiales adelantaron las labores de búsqueda de los presuntos delincuentes y de rescate de los rehenes.

La cámara captó el recorrido del agente por los pasillos del almacén y se le escucha decir: "Está limpio".

Tras 16 horas de secuestro, el operativo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía concluyó con éxito y permitió liberar a los clientes y trabajadores que permanecían a merced de un grupo de hombres armados.

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció acerca de la operación e indicó que los rehenes fueron rescatados con vida y uno de los secuestradores quedó abatido.

"En una impecable operación conjunta, comandos del Copes, del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y del Gaula Militar lograron rescatar sanas y salvas a todas las personas que permanecían secuestradas. El resultado: todas las vidas de los rehenes a salvo, un secuestrador abatido y otros capturados".

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Asimismo, el ministro de Defensa, Jorge Mora, reconoció la labor de los uniformados que participaron en la operación y aseguró que, con honor y sacrificio, protegieron la vida de los colombianos que se encontraban en manos de los secuestradores.

"Gracias a la valentía, el profesionalismo y la capacidad operacional de los comandos de las Afeu y los Copes de nuestra Policía Nacional, logramos rescatar sanos y salvos a los ciudadanos que permanecían secuestrados por un grupo delincuencial. Su compromiso, precisión y determinación fueron fundamentales para devolverles la libertad y permitirles regresar con sus familias. ¡Mi reconocimiento y gratitud a cada uno de estos hombres que, con honor y sacrificio, trabajan por proteger la vida y la libertad de los colombianos!", dijo el ministro de Defensa, Jorge Mora.

Cabe destacar que la cúpula militar y policial, el ministro de Defensa y el presidente Abelardo de la Espriella permanecieron en las inmediaciones del Éxito, desde donde hicieron seguimiento permanente al desarrollo del operativo, que terminó en horas de la madrugada.