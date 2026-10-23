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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Francia

Gobierno de Francia movilizará a 70.000 policías ante las llamadas a saqueos este sábado

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Protestas en Francia - AFP
Protestas en Francia - AFP
Entre los 70.000 miembros de las fuerzas de seguridad desplegados, el ministro recurrió a "efectivos locales de los distintos departamentos", pero también a "unidades de élite".

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, anunció este viernes el despliegue de 70.000 policías y gendarmes para evitar nuevos desórdenes durante las protestas sociales previstas el sábado, ante los "numerosos llamados en redes sociales a cometer abusos" y "saqueos".

Las autoridades franceses se encuentran bajo presión para retomar el control, después de las escenas de caos ocurridas la semana pasada durante las protestas multitudinarias contra el encarecimiento de la vida.

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"Constatamos que hay numerosos llamados procedentes del movimiento de la ultrazquierda y de la extrema izquierda radical", declaró Nuñez durante una rueda de prensa.

Entre los 70.000 miembros de las fuerzas de seguridad desplegados, el ministro recurrió a "efectivos locales de los distintos departamentos", pero también a "unidades de élite".

"Una veintena de vehículos blindados Centaure" de la gendarmería y 15 camiones con cañones de agua de la policía se desplegarán en Francia.

La segunda economía de la Unión Europea vivió el pasado sábado uno de los episodios de violencia urbana más importantes de los últimos años, seis meses antes de que los franceses elijan al sucesor del presidente Emmanuel Macron.

"El dispositivo del próximo sábado será masivo", prometió el martes Lecornu, durante una sesión tensa en el Parlamento en el que los diputados pidieron explicaciones al gobierno.

Los servicios de inteligencia entienden por "ultraizquierda" a grupos antifascistas, anarquistas o anarco-autónomos, a quienes se habrían sumado el sábado miembros de la "extrema izquierda radical", representada por partidos de corte revolucionario.

Junto a estos, "delincuentes oportunistas", muchos jóvenes y de los suburbios de París, se habrían aprovechado de la situación para saquear tiendas, según las autoridades.

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