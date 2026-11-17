Revelan carta de felicitación que Maduro le envió a Pedro Sánchez tras ser investido ¿Qué dice?

Una reveladora publicación del portal de noticias "Ok Diario", en España, divulgó la carta enviada por Nicolás Maduro a Pedro Sánchez el 7 de enero del 2020; el mismo día que Sánchez logró ser investido como jefe de gobierno en coalición con el partido podemos (el movimiento político de extrema izquierda señalado de presunta financiación irregular por la dictadura venezolana). En esa carta, maduro celebraba que Sánchez continuase en el poder y ocurría tras el respaldo que el ejecutivo español había ofrecido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela meses atrás. Dos semanas después de esa carta, Sánchez se abstuvo de recibir a Guaidó quien estaba de gira por Europa y en Madrid solamente logró entrevistarse con la ministra de exteriores.