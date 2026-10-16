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Viernes, 16 de octubre de 2026
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James Cameron reconoce derrota luego de que Avatar dejara de ser la más taquillera de la historia con impactante imagen en que sus Na'vi aclaman al nuevo número uno

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Avatar - Fotos AFP/ Dinero - Elementos EFE de referencia
Avatar - Fotos AFP/ Dinero - Elementos EFE de referencia
El reestreno de la película de Marvel incrementó su recaudación mundial a unos 2.925 millones de dólares, por encima de los 2.923 millones de la cinta de ciencia ficción.

Avengers: Endgame recuperó el primer lugar de la clasificación de las películas más taquilleras de la historia, desplazando de nuevo a Avatar, dirigida por James Cameron. El cambio se produjo luego del reestreno del filme de Marvel en salas de cine, que impulsó sus ingresos globales hasta superar por un estrecho margen a la producción estrenada en 2009.

Cameron compartió en su cuenta de Instagram la noticia acerca del cambio en el liderazgo de la taquilla mundial.

Lo hizo con una curiosa imagen en las que sus Na'vi (los indígenas humanoides de Avatar) aclama al icónico Iron Man.

El cineasta, responsable de Avatar y Titanic, vuelve así a quedar detrás de la producción de Marvel en una clasificación que las dos películas han alternado en los últimos años.

Según las cifras divulgadas por Disney el 4 de octubre, Avengers: Endgame acumulaba aproximadamente 2.925,5 millones de dólares, frente a los 2.923,7 millones de Avatar. La diferencia entre las dos producciones es de menos de dos millones de dólares.

La película de los hermanos Anthony y Joe Russo llegó a los cines en 2019 y superó de manera inicial a Avatar ese mismo año. No obstante, el filme de Cameron recuperó el primer puesto en 2021, después de su reestreno en China.

Cinco años después, Marvel de nuevo impulsó Endgame con una nueva distribución en cines, denominada Encore, que añadió ingresos a la recaudación acumulada y le permitió recuperar el récord mundial. El relanzamiento de igual forma hace parte de la estrategia de promoción de Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026.

La disputa demuestra cómo los reestrenos pueden modificar el ranking histórico de taquilla, cuyos registros se comparan habitualmente en dólares nominales, sin ajustar por inflación.

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