Denuncian "cinismo, crueldad y corrupción" de Diosdado Cabello: 145 días después rescatan cuerpos en La Guaira

La tragedia que azotó a La Guaira el pasado 24 de junio sigue siendo una herida abierta para sus habitantes. Cinco meses después de los devastadores terremotos, la comunidad continúa enfrentando las secuelas de la catástrofe, mientras el régimen recibe críticas por su gestión y respuesta ante la emergencia. A lo largo de estos meses, el régimen ha insistido en su compromiso con la población afectada. Sin embargo, sus acciones contradicen sus palabras. La comunidad internacional y los propios venezolanos exigen transparencia sobre el uso de los fondos recibidos y las medidas implementadas para mitigar el impacto de la tragedia. A pesar de las promesas de inversión en infraestructura y servicios, la realidad en La Guaira es otra: todavía hay cuerpos sin rescatar y un pueblo que sigue esperando respuestas.