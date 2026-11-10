Emergencia en colegio del estado Miranda: 18 niños fueron picados por un enjambre de abejas

18 estudiantes de una institución educativa ubicada en la urbanización Prados del Este, en el estado Miranda (Venezuela), resultaron afectados este martes tras el ingreso inesperado de un enjambre de abejas.

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La información fue confirmada por el alcalde del municipio, Darwin González, a través de su cuenta en la red social X.

Según reportes, ocho alumnos recibieron atención médica directamente en el plantel debido a que presentaban síntomas leves.

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Por su parte, los otros 10 fueron trasladados de manera preventiva a un centro de salud cercano para someterse a evaluaciones médicas.

Las autoridades municipales informaron que ninguno de los niños presenta complicaciones de gravedad y que todos permanecen bajo observación médica.

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El incidente movilizó a funcionarios de Seguridad Ciudadana y equipos de Protección Civil de Baruta, quienes acudieron al centro educativo para atender a los menores.

Ante lo ocurrido, los organismos de Protección Civil y los cuerpos de bomberos recordaron que la aparición de enjambres de abejas puede aumentar durante determinados períodos de cambios climáticos y floración.

En ese sentido, recomendaron a los vecinos y comunidades educativas evitar acercarse a los insectos, no intentar dispersarlos ni retirar las colmenas por cuenta propia.