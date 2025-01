José Mujica se despide y dice que no se someterá a más tratamientos: "el cáncer en el esófago me está colonizando el hígado, me estoy muriendo"

El expresidente de Uruguay José 'Pepe' Mujica envió un sentido mensaje en el que se despide e informa que su enfermedad avanza rápidamente.

En diciembre, Mujica, de 89 años, fue intervenido quirúrgicamente por un cáncer de esófago y se recuperaba "tranquilo".

Exguerrillero, presidente de 2010 a 2015 y una de las figuras más emblemáticas de la izquierda en América Latina, Mujica recibía tratamiento por la enfermedad diagnosticada en mayo pasado, sin embargo, dijo a la prensa que está perdiendo la batalla.

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", dijo en una entrevista.

Asimismo, Mujica anunció que no dará más entrevistas y contó que no se hará ningún nuevo tratamiento.

"Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato", dijo.

El exmandatario fue claro sobre su destino y aseguró que "está muriendo":

"Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso", agregó.

Mujica aprovechó la oportunidad para despedirse de sus "compañeros" y de sus "compatriotas".

A inicios de este año, el expresidente uruguayo José Alberto Mujica Cordano, conocido popularmente como Pepe Mujica, anunció que padece un tumor en el esófago y según informó durante una rueda de prensa, el tumor fue descubierto luego de realizarse un chequeo médico.

En agosto, ya había dicho que su cuerpo no resistía el tratamiento: "según los médicos, anduvo bien, pero yo estoy deshecho", dijo sobre la radiología a la que fue sometido.

"La vida es hermosa. Con todas sus peripecias, amo la vida. Y la estoy perdiendo porque estoy en el tiempo de irme", agregó luego.