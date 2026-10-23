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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Luisa González
Programa: El Informativo

Justicia ecuatoriana ordena prisión preventiva contra Luisa González: ella se declara en resistencia

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
La excandidata es señalada por presunto lavado de activos.

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