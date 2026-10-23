Luisa González Programa: El Informativo Justicia ecuatoriana ordena prisión preventiva contra Luisa González: ella se declara en resistencia octubre 23, 2026 Por: Redacción NTN24 La excandidata es señalada por presunto lavado de activos. También le puede interesar Luisa González Justicia ecuatoriana ordena prisión preventiva contra Luisa González: ella se declara en resistencia Estados Unidos - Cuba "Buques de guerra pasarán por Cuba; enviaremos a Marco Rubio": dura advertencia de Trump | Análisis de Luis Manuel Otero Acuerdo petrolero El cuestionado empresario Alejandro Betancourt reaparece en TV tras la firma de acuerdos petroleros Extradición Entregan en extradición a Estados Unidos a siete colombianos requeridos por la justicia: ¿Quiénes son? Pacto de Valledupar "Querían destruir a De la Espriella y a Uribe": Melquisedec Torres sobre Pacto de Valledupar que enreda a Petro Donald Trump "Nos ocuparemos de Cuba en nuestro regreso de Irán. Haremos una pequeña parada": Trump lanza dura advertencia sobre la dictadura Compartir en: