La Comisión Europea afirmó este jueves que fue objeto de una serie de ciberataques asistidos por inteligencia artificial en octubre, pero un portavoz indicó que el bloque no considera "en esta fase" que se haya producido una filtración de datos.

Europa se encuentra en alerta máxima por ciberataques tras una ola de hackeos a congeladores de supermercados en varios países del continente en octubre y noviembre.

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"Puedo confirmar que la Comisión ha adoptado recientemente las medidas necesarias en respuesta a una campaña cibernética detectada", declaró a periodistas en Bruselas el portavoz de la UE Thomas Regnier, confirmando una información del medio Politico.

Añadió que la "campaña cibernética generada por IA", posibilitada por el "uso indebido de una herramienta de IA", se detectó el 22 de octubre y se confirmó en una investigación inicial el 26 de octubre.

"En esta fase de la investigación, no hemos detectado ninguna evidencia de una filtración de datos que afecte al conjunto del personal de la Comisión", dijo Regnier.

La UE no identificó ningún responsable de estos ataques.

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Según los informes, los ciberataques afectaron a los sistemas de recursos humanos de la Comisión, impactando por ejemplo las nóminas, pero Regnier no quiso dar detalles.

Los piratas informáticos utilizaron una herramienta china de ciberseguridad basada en IA llamada Artex, diseñada para ayudar a las organizaciones a reforzar sus defensas cibernéticas, según un funcionario de la UE.

No es la primera vez que se emplea en ciberataques, tras recientes hackeos a empresas japonesas.

Aunque las instituciones de la UE han sido blanco de ciberataques, este podría ser uno de los mayores contra la Comisión.

El Banco Central Europeo advirtió esta semana que los agentes de IA "están permitiendo que los ciberataques sean más rápidos y sofisticados".

Este mes, un banco regional francés declaró que perdió más de 100 millones de euros en un ciberataque, aunque aseguró haber recuperado parte de los fondos sustraídos.

Casi 200 sitios web, incluidos los de la cadena británica BBC, el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos, IKEA y Air France, fueron objeto de un ciberataque que buscaba robar información financiera e infectar dispositivos Apple, según informaron el martes medios especializados.