Nicolasito se acerca al Rodrigato pensando en que ellos puedan interceder por la liberación de Maduro, dice analista

El régimen venezolano intenta proyectar unidad en medio de las fracturas y el debilitamiento de la cúpula tras la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Nicolás Maduro Guerra, conocido como ‘Nicolasito’, publicó un mensaje de felicitación para Jorge Rodríguez con lo que quieren mostrar una alianza entre los Maduro y los Rodríguez intacta, lo que contrasta con sus pronunciamientos de meses atrás cuando tildaba de secuestro la operación de Estados Unidos y cuando hablaba de traición en el chavismo. El politólogo José Vicente Carrasquero estuvo en La Tarde de NTN24 hablando al respecto del mensaje de ‘Nicolasito’ en apoyo al Rodrigato: “Desde hace varias semanas, Nicolasito se ha ido alineando con el Rodrigato y cree en la ilusión de una posible liberación de su padre, pues cree que Delcy está en diálogo con Estados Unidos, pero al realidad es que Estados Unidos está imponiendo su agenda y Delcy es un instrumento para ellos, no es un igual al presidente Trump, es una subordinada, pero él quiere creer que son iguales”.