"Justo el día en que fue detenida Luisa González, ¿Casualidad?": ministro de Interior confirma ocho muertos y diez heridos en motines carcelarios en Ecuador

Al menos ocho reclusos perdieron la vida y diez personas resultaron heridas este jueves tras registrarse altercados violentos de forma simultánea en la cárcel de El Inca, ubicada en Quito, y en el centro penitenciario de Latacunga, un hecho que rompió una prolongada fase de calma operativa en las prisiones del país andino tras las intervenciones militares dispuestas por la administración del presidente Daniel Noboa.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) confirmó que las alteraciones del orden público dejaron un balance de cuatro internos fallecidos en el recinto capitalino y una cifra idéntica en la penitenciaría latacungueña, donde además diez personas recibieron asistencia médica tras sufrir heridas durante los enfrentamientos armados.

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Informes policiales preliminares sugieren que las agresiones habrían sido coordinadas por organizaciones criminales rivales contra miembros de la estructura delictiva Los Choneros, con el registro de víctimas atacadas con armas de fuego e indicios de asfixia en el interior de los pabellones.

“En Ecuador no vamos a permitir que el crimen organizado ni sus aliados políticos desafíen al Estado; la ley no se negocia y el orden no se entrega”, aseveró el ministro del Interior, John Reimberg, al señalar la firmeza del Ejecutivo frente a cualquier intento de desestabilización dentro de las cárceles.

La institución penitenciaria ratificó que los cabecillas responsables de la alteración del orden fueron plenamente identificados por las Fuerzas Armadas y serán trasladados de inmediato al complejo de máxima seguridad El Encuentro, infraestructura que adopta modelos de contención penitenciaria y aislamiento estricto aplicados en la región.

El restablecimiento del control estatal sobre las prisiones ecuatorianas representa un compromiso ineludible en el marco de la declaratoria de conflicto armado interno contra los grupos narcoterroristas.

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La determinación del Gobierno ecuatoriano para neutralizar la violencia en las prisiones resulta fundamental para preservar la seguridad nacional y la paz de los ciudadanos.