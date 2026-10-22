Detienen a Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador investigada por presunto financiamiento irregular desde Venezuela

La excandidata presidencial de Ecuador Luisa González fue detenida en la madrugada de este jueves 22 de octubre, en un procedimiento que tiene relación con una investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2023.

La detención sucedió en la localidad de Canuto, en el cantón de Chone, provincia de Manabí, donde reside el dirigente. Fuentes policiales confirmaron el procedimiento, así como la Fiscalía ecuatoriana notificó que ejecutó órdenes de detención en contra de tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

El caso está relacionado con una investigación que se conoce como Caja Chica, que examina posibles irregularidades en el origen de los recursos usados ​​en la campaña presidencial de 2023. Las autoridades investigan si hubo aportes económicos de procedencia ilícita, presuntamente vinculados con Venezuela.

Por ahora, la investigación no significa una declaración de culpabilidad en contra de González, quien mantiene la presunción de inocencia.

La investigación comenzó a tomar relevancia pública en enero de 2026, cuando la Fiscalía hizo todos los análisis en propiedades con relación a González y otros integrantes del movimiento Revolución Ciudadana, fundado por el expresidente Rafael Correa.

Las diligencias buscaban recopilar documentos y dispositivos electrónicos para encontrar el origen de los fondos de campaña y determinar si existían posibles delitos relacionados con el financiamiento político.

González rechazó antes las acusaciones y aseguró que su movimiento no recibió dinero de Venezuela ni de organizaciones criminales. Igualmente cuestionó la actuación de las autoridades y describió al proceso como una persecución política.

La excandidata compitió contra Daniel Noboa en las elecciones presidenciales de 2023 y lo enfrentó de nuevo en 2025. En las dos ocasiones perdió la contienda electoral y estuvo como una de las principales figuras de la oposición ecuatoriana.

El expresidente Rafael Correa fue uno de los primeros en notificar de manera pública el arresto. Por medio de su cuenta en X, denunció que González fue apresada y habló sobre su rechazo al procedimiento.

La detención sucede en un escenario de fuerte confrontación entre el Gobierno de Noboa y el correísmo, la corriente política que respalda a González.

En este momento las autoridades tendrán que avanzar en el proceso judicial y explicar los elementos que sustentan la investigación. La atención se enfoca en determinar el origen de los recursos bajo sospecha y establecer si existen pruebas suficientes para formular cargos en contra del dirigente y las otras personas que son investigadas.