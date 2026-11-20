Un video que muestra la aparente frialdad con la que los jugadores de Senegal saludaron a su nuevo seleccionador, el francés Patrick Vieira, se hizo viral en las redes sociales.

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En las imágenes se observa a los futbolistas con gestos serios y poca efusividad durante el encuentro con el técnico galo.

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En el audiovisual se evidencia a la mayoría del plantel saludando de manera indiferente al estratega que asumió el cargo en agosto de 2026, después del Mundial, en sustitución de Pape Thiaw.

La grabación generó diversas reacciones entre los usuarios. Algunos cuestionaron la llegada de Vieira por su pasado como internacional con Francia.

Mientras tanto, otros defendieron su trayectoria y los títulos que consiguió tanto en clubes como con la selección francesa.

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No obstante, también surgieron aclaraciones sobre el contexto del video, pues algunos usuarios señalaron que las imágenes fueron tomadas durante la concentración previa a un partido y no en el primer encuentro del entrenador con el plantel.

Desde su llegada al banquillo de los 'Leones de la Teranga', Vieira ha conseguido mantenerse invicto, con una combinación de victorias y empates en sus primeros compromisos.

A pesar de eso, el recibimiento que muestra el video abrió un debate sobre la relación entre el entrenador y los futbolistas senegaleses.

Además de ser entrenador, Vieira es un exfutbolista francés con nacionalidad senegalesa, que se desempeñó como mediocentro defensivo y fue incluido en la lista FIFA 100 de los mejores futbolistas en 2004.