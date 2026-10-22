NTN24
Jueves, 22 de octubre de 2026
Jueves, 22 de octubre de 2026
Luisa González

Revelan imágenes de reacción de Luisa González en el interior de su vivienda cuando fue detenida por agentes de policía en Ecuador

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Luisa González, excandidata presidencial en Ecuador. (EFE)
Luisa González, excandidata presidencial en Ecuador. (EFE)
En una de las fotografías aparece González que parece reaccionar con incredulidad ante lo sucedido.

La policía de Ecuador detuvo este jueves a la excandidata presidencial de izquierda Luisa González, a quien las autoridades investigaban desde enero por un presunto financiamiento irregular desde Venezuela a su campaña de 2023, cuando resultó electo el mandatario Daniel Noboa.

El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, publicó imágenes del momento de la detención. En una de las fotografías aparece González que parece reaccionar con incredulidad ante lo sucedido.

En las imágenes se confirma que la excandidata se encontraba al interior de su vivienda en Ecuador.

o

González pertenece al movimiento político Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017) que fue inhabilitado para participar en las elecciones de alcaldes y prefectos que se celebrarán en noviembre.

La policía señaló en su canal de WhatsApp que la excandidata "fue aprehendida", sin precisar las razones.

"Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta!", escribió en X el expresidente Rafael Correa (2007-2017), prófugo de la justicia ecuatoriana y condenado por corrupción. El exmandatario vive en Bélgica desde que dejó el cargo.

La Fiscalía señaló que este jueves formulará cargos contra tres personas "investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos" y escribió en X las iniciales de los detenidos, entre ellos L.M.G.A. que coincide con los nombres y los apellidos de González.

La entidad "investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos", agregó.

Ese año, González perdió en segunda vuelta con 48% de los votos frente a Noboa.

La Fiscalía no ha precisado si se trata de la misma investigación iniciada en enero o de una nueva.

En enero las autoridades allanaron la vivienda de González. Entonces, la excandidata negó haber recibido dinero desde Venezuela.

Gabriela Rivadeneira, presidenta del partido Revolución Ciudadana, pidió en X la liberación de González.

"Luisa González ha sido detenida por el gobierno de Daniel Noboa Azin. Exigimos conocer su paradero y su libertad inmediata", señaló Rivadeneira.

Este año, González intentó inscribir su candidatura para la prefectura de la ciudad de Manabí, histórico bastión de la Revolución Ciudadana, pero esta le fue negada en septiembre por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tras una objeción presentada por el partido oficialista ADN y el derechista Creo.

La Revolución Ciudadana, el mayor partido de oposición en Ecuador, ha denunciado obstrucciones del gobierno para participar en las elecciones de alcaldes y prefectos.

o

La pugna empezó en marzo cuando el partido fue inhabilitado por nueve meses debido a una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos.

Luego la autoridad electoral decidió adelantar a noviembre las elecciones locales que debían celebrarse en el próximo año, lo que le impidió a la Revolución Ciudadana inscribir a sus candidatos porque la sanción seguía vigente.

El correísmo optó por buscar auspicio en otros partidos. Sin embargo, como ocurrió con González, no todas las candidaturas fueron inscritas por reclamos presentados ante la autoridad electoral.

Temas relacionados:

Luisa González

Candidata

Ecuador

Detenciones

Daniel Noboa

Rafael Correa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El pedido desde Colombia a la justicia sueca sobre costosa compra de aviones en gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El Senado va a quedar republicano”: analista político sobre las elecciones intermedias de EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El régimen de Nicaragua no tendría pensado dejar el poder: este sería el sucesor que tienen en lista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Esta es la verdadera forma de poner fin a esta guerra: Zelenski acepta congelar el frente con Rusia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Javier Milei da un paso contundente en lucha regional contra el narcotráfico y designa a las FARC y ELN como grupos terroristas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Luisa González anunció que no reconoce los resultados que dan la victoria a Daniel Noboa - Foto EFE
Ecuador

Detienen a Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador investigada por presunto financiamiento irregular desde Venezuela

Gustavo Petro - Foto EFE
Gustavo Petro

El pedido desde Colombia a la justicia sueca sobre costosa compra de aviones en gobierno Petro

“Quiero reconocer que tengo problemas con el licor”: senador Alex Flórez tras escándalo en Cartagena
Escándalo

¿Los escoltas de la UNP deben empujar carritos de mercado en Colombia? Señalan a senador del Pacto Histórico

EE. UU. habría comenzado a asumir el control operativo del SEBIN - Foto: AFP
SEBIN

El SEBIN ya no estaría bajo el mando absoluto de Cabello: EE. UU. habría tomado control parcial

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele-Foto: EFE
Nayib Bukele

Bukele anuncia operación militar en Haití: Busca rescatar a técnicos salvadoreños secuestrados

Más de Actualidad

Ver más
Capitolio EE.UU. - Foto Canva
Venezuela

Senado de EE. UU. en sesión trascendental discutirá sobre el regreso de María Corina Machado y la fecha de unas elecciones en Venezuela: los detalles a los que tuvo acceso NTN24

Un migrante deportado desde los Estados Unidos llegando a Venezuela - Foto de referencia: EFE
Deportaciones

352 venezolanos retornaron a su país este miércoles en condición de deportados desde los Estados Unidos

Pasajeros son recibidos en Tel Aviv - Foto: EFE
Tel Aviv

Emotivo recibimiento en Tel Aviv de los pasajeros de avión de Flydubai que aterrizó de emergencia tras presunto intento terrorista de uno de los pilotos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Capitolio EE.UU. - Foto Canva
Venezuela

Senado de EE. UU. en sesión trascendental discutirá sobre el regreso de María Corina Machado y la fecha de unas elecciones en Venezuela: los detalles a los que tuvo acceso NTN24

Un migrante deportado desde los Estados Unidos llegando a Venezuela - Foto de referencia: EFE
Deportaciones

352 venezolanos retornaron a su país este miércoles en condición de deportados desde los Estados Unidos

Pasajeros son recibidos en Tel Aviv - Foto: EFE
Tel Aviv

Emotivo recibimiento en Tel Aviv de los pasajeros de avión de Flydubai que aterrizó de emergencia tras presunto intento terrorista de uno de los pilotos

Tribunal Supremo EE. UU. - Foto Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

Tribunal Supremo de EE. UU. autoriza a Trump a reactivar las deportaciones de migrantes a terceros países: ¿qué viene ahora?

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - EFE
Marco Rubio

Marco Rubio recuerda a las víctimas del 7 de octubre en Israel: “Nunca olvidaremos este acto de barbarie”

Papa León XIV y Zelenski - EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski habló con el papa León XIV sobre la crisis humanitaria en Oleshky y los ataques rusos: “Agradezco a Su Santidad su apoyo y todos sus esfuerzos”

Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Fernando Batista

El entrenador Fernando 'Bocha' Batista fue despedido de la Selección de Costa Rica: no ganó un solo partido y duró seis meses en el cargo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023