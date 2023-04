"La dictadura de Nicaragua sigue usando sus más sucias prácticas": Samantha Padilla Jirón, la más joven exprisionera política del régimen de Ortega hoy en el destierro

Samantha es una de las 222 personas que Daniel Ortega y Rosario Murillo encerraron en prisión por defender los derechos humanos y asistir a los heridos en las protestas masivas.

Cuando apenas tenía 18 años y al ver cómo decenas de sus compatriotas salieron a protestar contra el régimen el 18 de abril de 2018, decidió acompañarlos y asistir a los heridos en medio de los disparos de la fuerza pública en la población de Masaya.

“Por amenazas constantes tuve que exiliarme, no sabía que eso me iba a costar una persecución, te lo digo como joven de 18 años, ingenua políticamente podría decirlo de esa manera, sin saber de qué iba a ser capaz Ortega y Murillo contra nosotros los jóvenes y los estudiantes”. Desde entonces comenzó una persecución en su contra que la llevó al exilio durante 3 años. Sin embargo, la joven mujer sacó valor para regresar al país centroamericano. “Queríamos una transición pacífica, queríamos que las elecciones permitieran algo nuevo para Nicaragua, pero no ocurrió así. El 9 de noviembre del año 2021 a mí me capturan. Estuve un año y tres meses en la cárcel de mujeres La Esperanza y fui condenada a 8 años de prisión por conspiración de socavar la soberanía nacional y propagar noticias falsas, posteriormente fui desterrada el pasado 9 de febrero hacia los Estados Unidos”.

El abogado y activista Braulio Abarca del Colectivo ‘Nicaragua Nunca Más’ que prosigue su lucha hoy también desde el exilio asegura que en la actualidad son más de 200 los defensores de derechos humanos que han tenido que salir de Nicaragua y más de tres mil las organizaciones cerradas “arbitrariamente por el régimen Ortega Murillo”

En abril de 2018 diversos sectores de Nicaragua realizaron una protesta popular nunca antes vista en el país. Quienes fueron testigos de esta, señalan que Daniel Ortega ordenó la cárcel y el exilio a quien se atreviera a decir algo en su contra.

Tras cinco años de esas protestas, continúa el recrudecimiento de la opresión del régimen Ortega Murillo, de sus partidarios, operadores de justicia y la Policía político-partidaria que coarta la libertad del pueblo y que ha desterrado y despojado de su nacionalidad a 316 personas, mantiene además en la cárcel a decenas de personas incluyendo al obispo de la iglesia católica Rolando Álvarez”, aseguran integrantes del colectivo de derechos humanos ‘Nicaragua Nunca Más’.