La tragedia por las inundaciones en España ocurrió por falta de gestión y prevención

Luego de la catástrofe natural en la provincia de Valencia, España, todavía es incierta la magnitud de la tragedia, conforme pasan los días conocemos imágenes estremecedoras del caos que generaron las lluvias del pasado martes y que persisten en varias zonas.

Recientemente, los equipos de rescate encontraron un cuerpo en la localidad de Letur lo que eleva a 215 la cifra de fallecidos.

Para hablar de este tema se conectó en La Tarde de NTN24 Nieves Sánchez, exdirectora de la escuela nacional de protección civil, quien señaló que la tragedia está ocurriendo por falta de gestión y prevención.

“Nos encontramos en una realidad que no se tenía que producir, está claro que el fenómeno meteorológico podría ser más intenso, pero el agua cuando llega a la tierra busca un cause para poder salir, eso es algo natural, y esto deja claro que el uso del territorio es la clave gestionar bien las emergencias, que se deben gestionar antes de que ocurran y se deben tomar muy bien porque podría tener una repercusión, esto nos muestra que no se estaba trabajando bien ni gestionando adecuadamente los riesgos”, aseveró la invitada.

“Lo que ocurre es que se ha desencadenado un tren de tormentas sucesivas que ha coincidido con que en la misma zona había superado los niveles, por eso es la “peor gota fría”, pero no solo eso, sino la peor catástrofe ambiental, además impacta fuerte en la economía”, continuó la experta.

“La prevención es la que hay que trabajar porque no es algo puntual es una gestión que lleva muchos años” apuntó Nieves Sánchez.