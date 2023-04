“Las heridas psicológicas y emocionales que deja una mina son inimaginables” Nelson Ramírez, víctima del conflicto armado en Colombia

El soldado profesional del ejército de Colombia, Nelson Ramírez, tenía 25 años, cuando en febrero de 2008, debido a una mina antipersona, perdió parte de su extremidad derecha, en la población La Holanda, en Montañitas, Colombia.

15 años después, Ramírez describe con exactitud los momentos de angustia que vivió en medio de una guerra que duró más de 50 años y se cobró 8,8 millones de víctimas. “Perdí el conocimiento y quedé totalmente ciego y sordo. No recuerdo cuánto tiempo pasó hasta que volví a retomar la audición y la visión”.

Así mismo el soldado relató: “Mi primera reacción fue tocarme la cara. Tenía muchísima sangre. Me asusté y creí que habíamos entrado en combate. Pensé que había quedado herido, pero se me hizo extraño que nadie gritaba, había tranquilidad y momentos después escuché una explosión muy cerca. Así que creí que nos estaban lanzando granadas o artefactos explosivos; lo primero que hice fue buscar mi fusil y ponerme en pie, pero al dar el primer paso con la pierna derecha caí al piso, lo intenté nuevamente y caí otra vez, entonces me di cuenta de que de la parte del tobillo no quedaba nada, no había bota ni media y empecé a escuchar los gritos “¡campo minado! ¡Hay heridos!””

Un acto criminal que cambió la vida de Ramírez para siempre, pero que se convirtió en una motivación, no solo para él, sino para otras personas que han sufrido los flagelos del conflicto armado en el país. Pues desde esa fecha, se ha convertido en un referente de las víctimas. Pese a que no ha sido fácil, ya que como el relató: “Tuve dos intentos de suicidio, para mí fue muy duro superar levantarme todos los días con una discapacidad”.

Nelson hoy en día es el director de ‘Héroes de Honor’, un equipo de fútbol de 15 personas también víctimas de minas antipersona, y que ha inspirado a por lo menos 17 mil niños, niñas y adolescentes del país. Un club ganador, puesto a que según él: “en un tiempo pensé en quitarme la vida y ahora le estamos quitando actores al conflicto armado”.

Ramírez hoy no solo triunfa en el deporte, también lo hace en el arte, pues su documental ‘Con los pies en la tierra’ fue nominado en la última versión del reconocido premio de televisión de Colombia, India Catalina.

Desde el 2006, todos los 4 de abril se conmemora el ‘Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal’, una fecha que, para Nelson, “no debería ser solamente un día, debería ser todo el año, que se debe reconocer a todas esas víctimas que han dejado su propia vida, que han perdido una extremidad de su cuerpo”. Además, advierte que, con estos homenajes, se debería “construir memoria”.