“Los países del mundo que todavía no se han desarrollado no están preocupados por el cambio climático”: Manuel Fernández

Falsificadores, negacionistas, bandidos, ignorantes, tirantes, por un lado; científicos y líderes responsables y capaces, por el otro son perfiles que aplican según el caso de personas que están a cargo de gobiernos e instituciones desde donde se afecta para bien y para mal, la vida y bienestar de los pueblos del mundo.

En el programa Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez se planteó la relación que hay entre las fuentes de energía y el cambio climático, así como también el papel que tiene los perfiles descritos anteriormente.

Para hablar sobre este tema Manuel Fernández, doctor en física nuclear y escritor, conversó con el programa Razón de Estado de NTN24.

“Los combustibles fósiles son los responsables de aumentar la cantidad de CO2 en la atmósfera y por tanto aumentar el efecto invernadero, y producir el calentamiento global, pero a la vez los combustibles fósiles son los que nos han traído hasta los niveles de riqueza que la humanidad tiene ahora mismo”, explicó el doctor en física nuclear.

Manuel Fernández también hizo énfasis en que “los combustibles fósiles son los responsables de que vivamos tan bien como vivimos ahora mismo en el mundo. No he dicho los países pobres, porque son pobres precisamente porque tiene unos niveles muy bajos de consumo energético y serán ricos cuando tengan niveles más altos”.

“Los países del mundo que todavía no se han desarrollado, que no están en vías de desarrollo no están preocupados por el cambio climático. Tienen otras preocupaciones mucho más urgentes y mucho más reales”, añadió.

Durante su diálogo con Razón de Estado sobre la posibilidad de que el calentamiento global pueda tener algún tipo de efecto o impacto en la economía, destacando que no está todavía claro si los efectos son negativos o positivos.