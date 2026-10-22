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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Francia

Los tres museos más importantes de París cerrarán este sábado ante anuncio de nuevas movilizaciones

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Museo de Louvre en París - Foto: EFE
Museo de Louvre en París - Foto: EFE
Entre ellos se destacan los famosos museos de Louvre, Orsay y Picasso.

Los famosos museos parisinos del Louvre, Orsay y Picasso permanecerán cerrados excepcionalmente el sábado debido a las manifestaciones y protestas previstas en la capital francesa, anunció este jueves el Ministerio de Cultura en un comunicado.

Ante esta nueva jornada de movilización nacional, el ministerio también llamó a "todos los establecimientos" bajo su tutela a adoptar las medidas necesarias para garantizar "la seguridad de los visitantes", "la protección del personal" y "la preservación de las obras".

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También estarán cerrados el monumental Grand Palais y el Museo de La Orangerie, informó el ministerio en un comunicado.

El 17 de octubre, las manifestaciones sobre el costo de la vida y en apoyo a los estudiantes de secundaria derivaron en escenas de caos y saqueos en varias ciudades de Francia, entre ellas París.

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De cara a esta nueva jornada de movilización, las autoridades prometieron reforzar el dispositivo policial tras admitir que subestimaron los riesgos el 17 de octubre.

Varios eventos previstos para este fin de semana fueron cancelados. La feria internacional de arte contemporáneo Art Basel Paris cerrará sus puertas el viernes, dos días antes de lo previsto.

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