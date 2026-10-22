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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Francia

Autoridades de Francia informan que al menos 217 personas están en prisión por los disturbios del fin de semana

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Protestas en Francia - AFP
Protestas en Francia - AFP
El ministro de justicia explicó a la prensa que de los 217 encarcelados, "la mitad no tenía antecedentes penales", y agregó que "en general, se trata de hombres de entre 18 y 25 años".

Los tribunales franceses han encarcelado a 217 personas tras condenarlas en juicios sumarios relacionados con los disturbios del fin de semana pasado, según informó este jueves el ministro de Justicia, quien elogió la respuesta "sumamente firme" del poder judicial.

En declaraciones a las afueras de la prisión de Fleury-Merogis, en las afueras de París, Gérald Darmanin afirmó que 2.700 personas han sido detenidas desde el sábado.

Más de 1.000 de ellas han comparecido ante el tribunal, añadió, de las cuales "217 han sido encarceladas... y esta cifra sigue aumentando considerablemente".

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Darmanin explicó a la prensa que de los 217 encarcelados, "la mitad no tenía antecedentes penales", y agregó que "en general, se trata de hombres de entre 18 y 25 años".

"Esto demuestra que los fiscales y los jueces están encarcelando a personas que, hasta ahora, eran desconocidas para el poder judicial y son delincuentes primarios. Demuestra que las decisiones judiciales se están aplicando con suma firmeza". Darmanin se ha comprometido a supervisar juicios acelerados para agilizar la resolución de la acumulación de casos y como medida disuasoria. Este fin de semana se han convocado nuevas protestas por diversas quejas, entre ellas el aumento del costo de vida.

Sin embargo, ha recibido críticas de algunos abogados que acusan al poder judicial de caer en la represión.

Francia, al igual que muchos países europeos, enfrenta problemas de sobrepoblación carcelaria, pero Darmanin afirmó que la solución no reside en "reducir el número de presos, sino en crear más espacio en las cárceles".

Según estadísticas del ministerio, al 1 de septiembre había 90.020 reclusos en las cárceles francesas, cifra muy superior a la capacidad de 63.348 plazas y un nuevo récord.

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