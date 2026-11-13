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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Outlook

Desde la red de salud británica hasta empresas automovilísticas: los efectos de la caída mundial de Microsoft y su servicio de correo Outlook

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Caída mundial de Microsoft - Foto: EFE
Caída mundial de Microsoft - Foto: EFE
La caída afecta especialmente a su servicio de correo Outlook y también a la aplicación de chat Teams y al asistente de inteligencia artificial Copilot.

Desde la red de salud británica hasta empresas automovilísticas, pasando por millones de usuarios, la caída mundial de Microsoft tuvo un impacto generalizado y persistía este viernes sin que el gigante estadounidense lograra restablecer el sistema completamente.

Esta incidencia global, que empezó el jueves debido a una "carga elevada" en su infraestructura, afecta especialmente a su servicio de correo Outlook, y también a la aplicación de chat Teams y al asistente de inteligencia artificial Copilot.

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Microsoft indicó el viernes por la mañana que "el tráfico se está restableciendo gradualmente" y que estaban observando "mejoras", aunque no precisó un plazo para el retorno a la normalidad.

"Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente", añadió la empresa, descartando así un ciberataque.

La avería se propagó por todo el mundo en menos de una hora y dejó fuera de servicio productos de Microsoft en decenas de países y territorios, informó el sitio de seguimiento de incidencias Downdetector.

Un mapa publicado por esa plataforma en X mostraba que el parón afectó a usuarios de todo el continente americano, así como de partes de Europa, Asia y África.

En Reino Unido, varias entidades locales del NHS (el servicio público de salud británico) reportaron dificultades debido a los fallos en el sistema de Microsoft.

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Estas incidencias tienen "un grave impacto en los servicios de ambulancias y los centros del NHS", dijo Rachel Harrison, del sindicato GMB, aunque indicó que "las intervenciones de urgencia" parecen estar "a salvo".

El personal de los servicios telefónicos de atención médica y de llamadas de emergencia "no puede transmitir la información relativa a los pacientes como lo hace habitualmente, lo que está provocando una acumulación considerable de trabajo pendiente y amenaza con generar el caos", explicó la sindicalista en un comunicado.

En Nueva Zelanda, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió un aviso indicando que su "capacidad para recibir correos electrónicos se ha visto afectada por la interrupción global de Microsoft", lo que repercutía en "todas las embajadas, consulados y oficinas de representación del país en todo el mundo".

El ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, advirtió en la prensa local de que la avería tendría "un impacto significativo" debido al elevado número de personas que utilizan los programas de Microsoft.

Numerosas empresas informaron del impacto del parón en los servicios del gigante del software.

En India, varias compañías aéreas advirtieron que probablemente no recibirían las solicitudes de sus clientes.

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Workhorse Group aplazó la publicación de sus resultados del tercer trimestre, y el operador bursátil Euronext sugirió a las empresas cotizadas en sus mercados ponerse en contacto por teléfono en caso necesario, aunque aseguró que sus operaciones se desarrollaban sin problemas.

El gigante estadounidense indicó inicialmente que investigaba informes de interrupciones "en las Américas", pero después confirmó que "el problema puede afectar a la conectividad del servicio Microsoft 365 para usuarios de cualquier región".

Microsoft 365 es el servicio de suscripción en la nube de la empresa, que incluye aplicaciones tan utilizadas como Outlook y Teams.

"Lamentamos que las averías ocurridas hoy hayan causado molestias a nuestros clientes y estamos trabajando para resolver este problema", se disculpó en la red social X Charles Lamanna, uno de los vicepresidentes ejecutivos del grupo estadounidense.

En julio de 2024, un fallo informático relacionado con la actualización de un software del grupo de ciberseguridad CrowdStrike en Windows, paralizó aeropuertos, hospitales y muchas otras organizaciones, provocando un caos gigantesco en todo el mundo.

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