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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Brasil

Lula y Flávio Bolsonaro se juegan sus últimas cartas en un debate clave en el que se enfrentarán este viernes antes de la segunda vuelta en Brasil

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Lula y Bolsonaro en debate televisivo
Lula y Bolsonaro en debate televisivo - Foto: EFE
El presidente brasileño y el senador opositor se van a enfrentar en el último debate televisado, con las encuestas empatadas a solo dos días del balotaje.

Brasil llega a la recta final de su campaña presidencial con una muy emparejada pelea. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se van a enfrentar este viernes 23 de octubre en el último debate televisado previo a la segunda vuelta, estipulada para el domingo 25.

El encuentro, transmitido por TV Globo desde Río de Janeiro, representa una de las últimas oportunidades para poder convencer a los electores indecisos. La competencia se mantiene ajustada: Flávio Bolsonaro consiguió el 47 % de los votos en la primera vuelta, frente al 45 % de Lula, pero hace poco un sondeo de Datafolha colocó a los candidatos con el 50 % de los votos válidos.

El resultado de la primera ronda sorprendió al oficialismo y obligó a Lula a intensificar su campaña para tratar de remontar la distancia. Mientras la izquierda reforzó sus movilizaciones y su estrategia en redes sociales, Flávio Bolsonaro busca ampliar su respaldo por medio de acuerdos con gobernadores y otros aliados políticos.

La campaña está siendo marcada por los enfrentamientos entre los dos candidatos, con acusaciones mutuas y cuestionamientos acerca de corrupción, desinformación y el uso de las plataformas digitales.

Flávio Bolsonaro centró parte de su discurso en la seguridad pública y el costo de vida. También rechaza versiones según las cuales pretende eliminar programas sociales para reducir el gasto público.

Lula, por su parte, se presenta como defensor de los derechos sociales y busca movilizar a los que rechazan el regreso al poder de la familia Bolsonaro. El presidente aspira a lograr un cuarto mandato no consecutivo.

El debate anterior a este estuvo marcado por momentos de tensión e insultos. Para el encuentro de este viernes, TV Globo anunció reglas que limitan los desplazamientos de los candidatos en el estudio, con el objetivo de evitar nuevos enfrentamientos físicos o gestuales.

La última encuesta de Datafolha representa una contienda abierta, después de que Flávio Bolsonaro llegara a tener una ventaja de cuatro puntos por encima de Lula en mediciones anteriores.

El politólogo Leandro Gabiati, citado por AFP, piensa que el debate puede ser decisivo para el presidente: “El debate podría ser su última oportunidad”, expresó al analizar las posibilidades de una remontada.

El resultado de las urnas va a definir si Brasil mantiene el proyecto político de Lula o elige al hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una elección que igualmente puede influir en el rumbo político de América Latina.

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